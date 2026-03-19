Por el “Mes de la mujer”, se realizó una proyección especial en el Cine Teatro Renzi

En el marco de las actividades programadas por la municipalidad de La Banda para conmemorar y celebrar el Mes de la Mujer, se realizó con éxito la proyección especial de la película “Muña Muña”, en el Cine Teatro Municipal Renzi.

Hoy 15:47

La función fue con entrada libre y gratuita y fue organizada de forma conjunta por la Oficina de la Diversidad dependiente de la Secretaría de Gobierno y la Oficina del Adulto Mayor perteneciente a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial.

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El objetivo de esta actividad fue generar un espacio de encuentro, reflexión y promoción de la igualdad a través de una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.

En la oportunidad, también se realizó un homenaje a mujeres fallecidas que integraban el Colectivo LGBTQ+ con un mural de fotografías y se entregó folletería en la vereda del cine sobre diferentes temas como, Día Internacional de la Mujer, prevención de enfermedades de transmisión sexual y las actividades que realizan las áreas municipales que organizaron esta actividad.

“Muña Muña” es una película argentina de drama romántico, dirigida y escrita por Paula Morel Kistrof. La historia narra la vida de una enfermera de la tercera edad que, tras la partida de su hijo de su hogar, inicia una relación clandestina con un turista francés, atravesando diferentes emociones, decisiones y nuevos comienzos.

En la oportunidad, la directora del área de Diversidad, Iris Castañares, informó: “Como todos los años sumamos una actividad a las propuestas impulsadas por el municipio para conmemorar el Mes de la Mujer. En este caso es la proyección especial de una película donde no solamente vamos a generar a partir de ella un espacio de entretenimiento, sino también de sensibilización, de concientización y de pensar en la mujer hoy”.

Agregó: “Ahora estamos luchando porque en Santiago del Estero está en segundo lugar en el país en casos de femicidios. Así que todo eso nos lleva a empezar a unirnos a trabajar. Y también nos lleva a pensar en los adultos mayores, en la tercera edad, que también están un poco de lado. Nosotros en la Oficina de Diversidad, también tenemos adultos mayores, que son un grupo vulnerable. Porque cuando llegan a los 45 o 50 años, muchos no tienen un trabajo estable, una educación o algo seguro, por eso los dejan al margen de todos esos derechos. Son sobrevivientes”.

Por su parte, la responsable de la Oficina del Adulto Mayor, Claudia Peinetti, destacó: “Nos sumamos a esta propuesta orientada a las mujeres, sobre todo a las que están en una pausa, que no saben qué hacer cuando sus hijos crecen y se independizan, que no saben cómo volver a la realidad, volver a vivir. Porque lamentablemente hoy en día el adulto mayor es considerado como un gasto público. O sea, que no es capaz de razonar, comprender, amar. Entonces eso es lo que venimos trabajando, sociabilizarlos, que entren a la sociedad, que luchen por sus derechos, que participen en todo y se visualicen en eso, que ellos todavía pueden”.

Finalmente, el director del Cine Teatro Municipal Renzi, Ricardo Aranda, señaló lo siguiente: “Nosotros siempre trabajamos acompañando a las compañeras que tienen diferentes inquietudes y como nos pide el intendente Roger Nediani, que todo el tiempo el Cine Renzi esté escuchando a nuestros vecinos y que mejor que poder darles un momento de esparcimiento, como ellas decían.

Seguramente vamos a ir trabajando otras actividades con otras películas porque para nosotros es un placer tener a nuestras compañeras aquí y trabajar en conjunto como siempre nos ha pedido el intendente, eso es lo que nos impulsa a seguir trabajando así”.