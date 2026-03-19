Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
X
Espectaculos

El show “Gladiadoras K-Pop” se presentará en el Cine Teatro Renzi

El espectáculo “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” llega a la ciudad de La Banda con una impactante propuesta musical que promete sorprender al público con una puesta en escena única.

Hoy 14:51

El show se presentará el próximo domingo 22 de marzo en el Cine Teatro Renzi, ofreciendo una experiencia que combina coreografías impactantes, banda en vivo y un despliegue artístico que viene cautivando en cada ciudad donde se presenta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de una propuesta pensada para todo público, especialmente para los amantes del K-Pop, que podrán disfrutar de una noche llena de energía, música y entretenimiento.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma entradaweb.com.ar, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.

Una oportunidad imperdible para vivir un espectáculo diferente y disfrutar de todo el ritmo del K-Pop en la ciudad.

TEMAS La Banda Cine Renzi

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Alguien me sacó a mi hija”: el desesperado pedido de la mamá de la nena que desapareció en Córdoba
  2. 2. Encontraron sana y salva a Esmeralda Pereyra López y ya está con su familia
  3. 3. Indignación en el barrio Vinalar: robaron y profanaron una capilla
  4. 4. Video | Grave situación en Atamisqui por la crecida: familias evacuadas y campaña solidaria en marcha
  5. 5. Abigeato en Guasayán: secuestran un vehículo y herramientas de faena tras un operativo policial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT