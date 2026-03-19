El show “Gladiadoras K-Pop” se presentará en el Cine Teatro Renzi

El espectáculo “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” llega a la ciudad de La Banda con una impactante propuesta musical que promete sorprender al público con una puesta en escena única.
El show se presentará el próximo domingo 22 de marzo en el Cine Teatro Renzi, ofreciendo una experiencia que combina coreografías impactantes, banda en vivo y un despliegue artístico que viene cautivando en cada ciudad donde se presenta.
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Se trata de una propuesta pensada para todo público, especialmente para los amantes del K-Pop, que podrán disfrutar de una noche llena de energía, música y entretenimiento.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma entradaweb.com.ar, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.
Una oportunidad imperdible para vivir un espectáculo diferente y disfrutar de todo el ritmo del K-Pop en la ciudad.