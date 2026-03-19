El show “Gladiadoras K-Pop” se presentará en el Cine Teatro Renzi

El espectáculo “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” llega a la ciudad de La Banda con una impactante propuesta musical que promete sorprender al público con una puesta en escena única.

Hoy 14:51

El show se presentará el próximo domingo 22 de marzo en el Cine Teatro Renzi, ofreciendo una experiencia que combina coreografías impactantes, banda en vivo y un despliegue artístico que viene cautivando en cada ciudad donde se presenta.

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Se trata de una propuesta pensada para todo público, especialmente para los amantes del K-Pop, que podrán disfrutar de una noche llena de energía, música y entretenimiento.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma entradaweb.com.ar, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.

Una oportunidad imperdible para vivir un espectáculo diferente y disfrutar de todo el ritmo del K-Pop en la ciudad.