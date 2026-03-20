Confirman sobreseimiento a profesor de teatro implicado en una causa por pornografía infantil

Eduardo González Navarro quedó libre de toda imputación. Su hermana y otra persona continuarán vinculados a la causa judicial.

Hoy 07:21

Finalmente la Justicia confirmó ayer el sobreseimiento total y definitivo para Eduardo González Navarro y ratificó su inocencia en el marco de una investigación que comenzó en el año 2023 en una causa por tenencia y distribución de pornografía infantil.

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Ayer, a través de una audiencia, la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual debía platear el porqué de su disconformidad con la resolución del Dr. Raúl Améstegui quien en mayo del 2025 ordenó su sobreseimiento.





En ese entonces, el Dr. Guillermo Ruiz Alvelda –defensor de González Navarro– pidió que su cliente sea declarado inocente en la causa denominada "Todo por los niños". En ese entonces el juez ordenó elevar a juicio la causa teniendo como imputados a la hermana de González Navarro y a otro imputado de apellido Acuña.

Según revelaron fuentes judiciales, ayer la audiencia se suspendió cuando la fiscalía –representada por la Dra. Yésica Lucas– presentó un escrito en el que informaba que desistía de su pedido interpuesto para que se revoque la medida judicial a favor de González Navarro.

Finalmente ante la postura del Ministerio Público Fiscal ya no queda ningún recurso contra el sobreseimiento del acusado quedando así ratificada la condición de inocencia del antes mencionado.

Como se recordará, los tres implicados habían sido detenidos el 28 de agosto de 2023, durante una megaoperación internacional que incluyó 61 allanamientos simultáneos en distintas provincias argentinas y países vecinos. La ofensiva fue coordinada desde una ONG estadounidense dedicada al rastreo de delitos vinculados a la explotación sexual infantil.