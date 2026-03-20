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Vecinos del barrio Sáenz Peña reclaman por falta de limpieza y recolección de residuos

Según denuncian, hay personas que rompen las bolsas de basura, provocando que los residuos queden desparramados en la vía pública.

Hoy 12:04

Vecinos del barrio Sáenz Peña manifestaron su malestar ante la falta de recolección de residuos y la falta limpieza en las calles.

Según denuncian, a la irregularidad en el servicio se suma la acción de personas que rompen las bolsas de basura, provocando que los residuos queden desparramados en la vía pública. Esta situación no solo genera malos olores, sino también un foco de contaminación que afecta a quienes viven en la zona.

“Estamos cansados de sacar la basura y que amanezca todo roto, desparramado y encima no hay quien limpie y recolecte”, expresó uno de los vecinos, reflejando el sentir generalizado en el barrio.

Barrio Sanez Peña Barrio Sanez Peña

Ante este escenario, los vecinos solicitan a las autoridades una pronta solución, con especial énfasis en la limpieza de los pasajes, donde aseguran que la situación es aún más crítica.

TEMAS Barrio Sánez Peña recolección de residuos

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