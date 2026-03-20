Invitan a la proyección de “70 y Pico” en un ciclo de cine por los 50 años del golpe

La actividad se realizará en Casa Argañaraz Alcorta. La propuesta, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos, busca generar reflexión sobre la última dictadura a través del cine.

Hoy 12:54

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia invitó a la comunidad a participar de un ciclo de cine que se desarrollará en el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado cívico-militar.

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La propuesta es organizada a través de la Dirección Provincial de Memorias, Etnias y Violencia Institucional, en conjunto con el Santiago del Estero Filme Fest (Seff).

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En esta oportunidad, se proyectará el documental “70 y Pico: Abuelo, ¿por qué te quisieron matar?”, dirigido por Mariano Corbacho, que aborda la investigación del realizador sobre el rol de su abuelo durante la última dictadura y su vínculo con la ESMA.

La actividad se realizará el viernes 27 de marzo a las 18:30, en Casa Argañaraz Alcorta, con entrada abierta para todo público.

Desde la organización señalaron que el objetivo del ciclo es generar espacios de reflexión colectiva a través del cine, promoviendo la memoria, la verdad y la justicia en torno a los hechos ocurridos durante la última dictadura militar.

El evento forma parte de la agenda cultural y conmemorativa impulsada en la provincia bajo el lema “Santiago es memoria”.