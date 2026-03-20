Reino Unido dio permiso a Estados Unidos de usar sus bases militares para atacar a Irán en el estrecho de Ormuz

La postura del Reino Unido profundiza la distancia con Estados Unidos respecto a la estrategia militar ante Irán, una brecha que también comparten Francia, Alemania y Corea del Sur.

Hoy 16:01

El Gobierno británico ha confirmado que Estados Unidos puede utilizar bases militares del Reino Unido para ejecutar ataques contra posiciones de misiles iraníes responsables de atacar buques en el estrecho de Ormuz.

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Esta decisión, que se ha tomado tras una reunión de los ministros, no quiere decir que el país vaya a participar directamente en el conflicto, ha querido recalcar Downing Street en un comunicado, además de insistir en que sus principios antes el conflicto “siguen siendo los mismos”.

“Los ministros confirmaron que el acuerdo por el que Estados Unidos utiliza bases británicas en el marco de la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar las instalaciones y capacidades de misiles que se están utilizando para atacar buques en el estrecho de Ormuz”, indica el comunicado.

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Hace tan solo cuatro días, el primer ministro, Keir Starmer, aseguraba que su Gobierno estaba trabajando junto a sus aliados para llevar a cabo un “plan colectivo viable” que reabriera el estrecho de Ormuz. No obstante, se negaba a enviar buques de guerra pese a las presiones de Donald Trump. Ahora, accede al uso de sus bases.

El conflicto en Oriente Medio ha dañado las relaciones entre Londres y Washington. La postura del Reino Unido profundiza la distancia con Estados Unidos respecto a la estrategia militar ante Irán, una brecha que también comparten Francia, Alemania y Corea del Sur, países que han manifestado reservas frente a la solicitud de apoyo estadounidense. A principios de esta semana, Starmer remarcó en rueda de prensa que evitará que Reino Unido se involucre en una escalada bélica mayor.

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El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más sensibles del comercio mundial. Por él pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. En su parte más angosta, tiene solo unos 33 km de ancho, y las rutas de navegación son aún más estrechas. Esto lo convierte en un lugar vulnerable: cualquier conflicto o accidente puede interrumpir el tráfico fácilmente. Si algo ocurre allí, afecta rápidamente a los precios, la economía y la estabilidad internacional.