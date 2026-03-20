Atraparon a tres delincuentes por abigeato: secuestraron armas y herramientas de faena

Personal de la SubComisaría de Vinará logró avanzar en una causa por abigeato con múltiples allanamientos que terminaron con tres detenidos.

Hoy 17:42

En un contundente operativo en zonas rurales del departamento Río Hondo, personal de la SubComisaría de Vinará logró avanzar en una causa por abigeato con múltiples allanamientos que terminaron con tres detenidos y el secuestro de armas y elementos utilizados para la faena clandestina.

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La investigación, llevada adelante por efectivos de dicha dependencia, se enmarca en la causa “Jorge Luis y otros por el supuesto delito de abigeato en perjuicio de Juárez Mónica”, con intervención del juez Dr. Silvio Salice y la fiscal Dra. Pérez Vicens, quienes dispusieron las medidas judiciales.

Allanamientos en plena zona rural

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Los procedimientos se concretaron este 20 de marzo en parajes de Puesto Retiro, Loma del Medio y Monte Rico, donde se irrumpió en cuatro domicilios vinculados a la causa.

En uno de los inmuebles, ubicado en Loma del Medio, no se logró dar con el sospechoso buscado, arrojando resultado negativo.

Detenidos en distintos procedimientos

Sin embargo, en otros domicilios los resultados fueron positivos, concretándose la detención de:

Carlos Enrique Ledesma, de 58 años

Brian Sebastián Salas, de 23 años

Mauro Sebastián Gonzales, de 27 años

En tanto, también fue allanada la vivienda de Luis Antonio Juárez, alias “Mediano”, aunque sin resultados positivos.

Secuestros clave para la causa

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró una importante cantidad de elementos presuntamente utilizados en hechos de abigeato:

8 sogas

2 monturas

Cuchillos tipo carnicero y de sierra

Herramientas varias

Un enganche de cuero

Una escopeta calibre 16

Un revólver calibre 32

Proyectiles y cartuchos

Investigación en curso

Desde la SubComisaría de Vinará destacaron el trabajo investigativo que permitió reunir pruebas y avanzar con las detenciones, en una causa que busca esclarecer maniobras de robo de ganado en la zona.

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las averiguaciones para determinar posibles vínculos con otros hechos similares.