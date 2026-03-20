“Santiago del Estero me conecta con mis raíces”: Goyo de Bandalos Chinos palpitó su show en la provincia

En diálogo con Diario Panorama, el líder de la banda habló de su vínculo con la Tierra de Encuentros, anticipó su show del 30 de mayo en Plaza Añoranzas y dejó un mensaje para los jóvenes que buscan abrirse camino en la música en tiempos de viralidad.

Hoy 19:46

Por Álvaro Cortez | Video: Macarena Briceño

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El cantante y líder de Bandalos Chinos, Gregorio “Goyo” Degano, se prepara para un nuevo hito en su carrera: el próximo 30 de mayo la banda brindará su primer show propio en Santiago del Estero, luego de su paso por el festival Santiago Indie en 2018 para presentar VANDALOS WORLD TOUR.

En diálogo con Diario Panorama, El Portal Líder en Información, el músico destacó el momento que atraviesa el grupo tras más de 15 años de trayectoria. “Estamos en un muy lindo momento. Venimos de grabar un disco nuevo y hubo una renovación energética a nivel grupal”, expresó.

Degano subrayó que, en un contexto dominado por lo individual, la banda reafirma su identidad colectiva. “Seguimos apostando por esta cosa colectiva, en un mundo tan individualista y de solistas y de virales. Apostamos al camino largo, al trabajo en equipo”, afirmó.

Sobre el show en Santiago, adelantó que será una propuesta distinta a lo que el público vio en su anterior visita. “Vamos a poder extendernos y tocar canciones de todo nuestro repertorio. Es un show renovado, con nuevas versiones y distintos climas”, explicó.

Además, no descartó sorpresas en escena. “Si se da la oportunidad de compartir escenario con algún colega o amigo, puede llegar a suceder”, deslizó.

El vínculo de Goyo con Santiago del Estero es profundo y personal. Sus padres son santiagueños y gran parte de su infancia transcurrió en la provincia. “Santiago me conecta con mis raíces, con mi niñez. Me pasaba los veranos acá con mis primos y mi familia”, recordó.

Bandalos Chinos en el Festival Santiago Indie

En ese sentido, reveló que su conexión con la música también tiene origen en esas experiencias. “Había algo medio fundacional. Ver a mis primos tocar la guitarra o el bombo me despertó una llama. Ahí nació algo en mí”, contó.

Sobre el presente artístico de la banda, explicó que buscan evitar fórmulas repetidas. “Tratamos de no atarnos a ninguna fórmula. La inspiración está en las cosas de todos los días, en los vínculos, en la amistad”, señaló.

El último disco, “Vándalos”, refleja ese proceso interno del grupo. “Es un disco muy inspirado en nuestros vínculos como amigos, en todo lo bueno y lo malo que eso trae”, explicó.

Consultado sobre el contexto actual para los artistas emergentes, Goyo dejó un mensaje claro para quienes buscan abrirse camino en la música. “Hay que tener paciencia. En esta era de lo viral creemos que eso te va a salvar, pero nosotros apostamos al camino, no a la meta”, sostuvo.

Y agregó: “Si hacés música para TikTok o para ser viral, te limitás. Lo importante es hacer lo que te salga con confianza y seguir construyendo”.

Finalmente, invitó al público santiagueño a ser parte de una propuesta que también busca abrir nuevas puertas para la escena local. “Tenemos muchas ganas de venir y de abrir un nuevo espacio para artistas de nuestra generación. Ojalá esto sirva para que vengan más bandas y también haya lugar para artistas santiagueños”, expresó.

El show del 30 de mayo en Plaza Añoranzas contará además con la participación de bandas locales como apertura, en una apuesta por fortalecer la escena musical de la provincia.