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Estados Unidos e Israel atacaron la instalación nuclear iraní en Natanz

La organización de energía atómica de la república islámica informó que “no se ha reportado ninguna fuga de material radiactivo" en la zona, ubicada en el centro de Irán.

Hoy 07:41
Vista aérea de Natanz

Estados Unidos e Israel atacaron la instalación nuclear iraní de Natanz, según informó la organización de energía atómica de la república islámica.

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“Tras los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue atacado esta mañana“, declaró la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

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Añadió que “no se ha reportado ninguna fuga de material radiactivo" en la zona, ubicada en el centro de Irán.

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