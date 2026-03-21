EEUU afirmó que podría “neutralizar” la isla iraní de Kharg “en cualquier momento”

El lunes pasado Donald Trump no descartó ampliar su ofensiva contra las reservas de petróleo del régimen.

Hoy 10:18

Estados Unidos puede “neutralizar” la isla iraní de Kharg en cualquier momento, afirmó la Casa Blanca el viernes, tras reportes sobre la posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump esté considerando planes para ocupar o bloquear este centro estratégico de exportación petrolera del régimen de Irán.

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Consultada por la agencia AFP sobre un informe de Axios, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró: “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden neutralizar la isla de Jark en cualquier momento si el presidente da la orden”.

La isla de Kharg, ubicada a unos treinta kilómetros de la costa iraní, es el punto de partida de cerca del 90% de las exportaciones de crudo de Irán. Según Axios, Trump evalúa una posible operación contra la isla para presionar a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado de facto por Teherán.

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La portavoz de la Casa Blanca, señaló que la administración “está —y ha estado— preparada para cualquier acción potencial que pudiera emprender el régimen terrorista iraní”, y destacó que el mandatario estadounidense “sabía perfectamente que Irán intentaría obstaculizar la libertad de navegación y el libre flujo de energía, y ya ha tomado medidas para destruir más de 40 buques minadores”.

El bloqueo del régimen paralizó el tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz, lo que contribuyó al alza de los precios globales del petróleo desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. Trump aseguró que Estados Unidos “aniquiló por completo” todos los objetivos militares en Kharg mediante ataques aéreos, y advirtió que podría atacar la infraestructura petrolera de la isla si Irán persiste en el bloqueo del estrecho.

El viernes por la noche, el presidente estadounidense sostuvo que evalúa “reducir gradualmente” las operaciones militares contra el régimen, poco después de descartar la posibilidad de un alto el fuego. Es la primera vez que Donald Trump se muestra abierto públicamente a un descenso de la tensión tras tres semanas de conflicto en Oriente Medio que han impactado la economía global.

“Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní”, escribió Trump en la red Truth Social.

La declaración coincide con reportes de medios estadounidenses sobre un inminente despliegue de fuerzas militares adicionales en la región, aunque aún no hay información oficial al respecto. Unas horas antes, Trump había rechazado cualquier tregua: “No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, agregó a periodistas en la Casa Blanca.

Trump evitó confirmar ante los reporteros si contempla ocupar o bloquear la isla iraní de Kharg, punto clave para las exportaciones de crudo de Irán, aunque medios estadounidenses informaron sobre el despliegue de entre 2.200 y 2.500 marines del grupo anfibio USS Boxer y la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, ambos con base en California, hacia la región.

El inquilino de la Casa Blanca también criticó duramente la falta de apoyo de los aliados de la OTAN, a quienes calificó de “cobardes” por no respaldar sus demandas para asegurar el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte de los suministros mundiales de crudo en tiempos de paz. En su red Truth Social, subrayó: “Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel”.

El mandatario defendió la continuidad de la operación militar conjunta con Israel al afirmar que “está yendo extremadamente bien”. Añadió que buscan dialogar con Irán, pero consideró inviable cualquier negociación debido a la muerte de la antigua máxima autoridad iraní y otros altos dirigentes del país. Consultado sobre la posibilidad de ocupar instalaciones energéticas iraníes, Trump declaró: “Puede que tenga un plan o puede que no, pero nunca lo diría a un periodista”.