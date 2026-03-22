Guadalupe “La Bonita” se consagró campeona interprovincial en una gran velada de boxeo amateur en el Club Dorrego

El boxeo amateur volvió a tener protagonismo en el Club Coronel Dorrego con una velada cargada de emoción y combates de gran nivel, bajo la organización de la Asociación Santiagueña de Box, en una jornada que contó con un gran acompañamiento del público.

Guadalupe “La Bonita” brilló en la pelea estelar

En el combate principal de la noche, la santiagueña Guadalupe “La Bonita” ratificó su condición de promesa del boxeo local al imponerse con autoridad ante la catamarqueña Jade Figueroa, en la pelea por el cinturón interprovincial hasta 54 kilogramos.

La boxeadora, dirigida por Alberto Morales y representante del Panther Gym, mostró determinación, buena técnica y carácter para dominar las acciones durante el combate.

Una victoria que ilusiona

Con una actuación sólida, la púgil santiagueña logró una victoria contundente que le permitió quedarse con el cinturón interprovincial, desatando el festejo del público presente.

De esta manera, Guadalupe continúa consolidando su crecimiento en el boxeo amateur y se perfila como una de las figuras a seguir dentro del ámbito provincial.