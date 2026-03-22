Gustavo Álvarez acordó de palabra y está a un paso de ser el nuevo DT de San Lorenzo

El entrenador viene de consagrarse en Chile y reemplazaría a Ayude tras la dura derrota ante Defensa y Justicia. Solo resta definir cuándo asumirá.

Hoy 19:45

La dirigencia de San Lorenzo avanzó en las últimas horas y alcanzó un acuerdo de palabra con Gustavo Álvarez para que sea el nuevo entrenador del equipo. El DT llegaría para ocupar el lugar que dejó Damián Ayude, tras su salida luego de la goleada sufrida ante Defensa y Justicia.

La decisión de cambiar el rumbo se aceleró tras ese duro resultado, que terminó de marcar el final del ciclo de Ayude. A partir de ahí, la Comisión Directiva transitoria activó contactos y Álvarez fue ganando terreno hasta convertirse en la principal opción para hacerse cargo del plantel profesional.

En el inicio de la búsqueda, el principal apuntado había sido Pablo Guede, quien contaba con consenso por su pasado en el club. Sin embargo, el DT decidió continuar su carrera en Alianza Lima. Luego apareció el nombre de Martín Palermo, aunque el ídolo xeneize se bajó rápidamente por diferencias en las negociaciones.

Con ese panorama, la figura de Álvarez se consolidó como la alternativa más firme. El entrenador inició su camino en Temperley y luego tuvo pasos por Aldosivi —donde logró el ascenso— y Patronato. Más tarde sumó experiencia internacional en Sport Boys y Atlético Grau, antes de dar el salto al fútbol chileno.

En Chile alcanzó su mejor versión: fue campeón con Huachipato y luego sumó títulos con Universidad de Chile, consolidando un perfil en crecimiento que sedujo a San Lorenzo.

De no mediar inconvenientes, Álvarez firmará contrato hasta diciembre. La única incógnita es el momento de su asunción: podría debutar el miércoles ante Deportivo Riestra o bien asumir después de ese encuentro, una vez que el equipo visite al Malevo.