Violento derrape en ruta 21: una joven fue internada tras el accidente

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo. La víctima viajaba con familiares cuando perdió la estabilidad de su moto.

Hoy 21:17

Una joven de 24 años resultó herida y debió ser hospitalizada tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta 21, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Añatuya, durante la noche de este domingo.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando Gabriela Ailen Pérez, domiciliada en el barrio Triángulo, circulaba en una motocicleta Zanella 110 c.c. tras regresar del paraje Taco Atún, donde había compartido una jornada con familiares.

Por causas que aún se investigan, la joven perdió el control del rodado y sufrió un violento derrape, quedando tendida sobre la calzada.

La rápida intervención de su hermana, Cecilia Lemos, quien presenció el hecho, fue clave para activar el operativo de asistencia. De inmediato dio aviso a personal de la Comisaría 41, que se trasladó al lugar junto con los servicios de emergencia.

En el sitio trabajaron efectivos policiales que ordenaron el tránsito y resguardaron la zona, mientras que una ambulancia municipal trasladó a la víctima hacia el hospital de Añatuya para su atención médica.

Según trascendió, la joven se encontraba consciente al momento del traslado, aunque presentaba diversas lesiones. Hasta el cierre de esta edición, se aguardaba el parte médico oficial para determinar la gravedad de su estado.

En tanto, personal policial continúa con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar si existió algún factor externo que haya provocado la pérdida de control del motovehículo.