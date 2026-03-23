Se reanuda el juicio por el ARA San Juan con pericias clave para determinar responsabilidades

El proceso entra en una etapa decisiva con la declaración de expertos y testigos en Río Gallegos. Se buscará establecer si el submarino estaba en condiciones de navegar y si hubo fallas en la cadena de mando.

Hoy 05:21

Este lunes se reanudan en Río Gallegos las audiencias del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, en una etapa clave del proceso que estará centrada en declaraciones técnicas y testimoniales para intentar esclarecer responsabilidades penales por la muerte de los 44 tripulantes.

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El debate se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y entra en una fase de alta complejidad técnica, con un cronograma que prevé cinco testigos por jornada hasta el jueves, en el marco de un proceso más amplio.

El tribunal está integrado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez, quienes conducirán esta nueva etapa del juicio.

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina: Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones de comunicaciones submarinas.

La acusación es sostenida por el Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales Lucas Colla, Julio Zárate, Gastón Franco Pruzan y María Andrea Garmendia Orueta, mientras que las querellas están representadas por Valeria Carreras y Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos.

El objetivo del juicio es determinar si el submarino estaba en condiciones de navegar al iniciar su última misión y si existieron incumplimientos u omisiones en la cadena de decisiones que puedan derivar en responsabilidades penales.

En esta etapa, el foco estará puesto en el análisis técnico del funcionamiento del ARA San Juan, incluyendo sus sistemas, protocolos de navegación y condiciones operativas.

Se espera que los expertos aporten elementos para reconstruir tanto el estado del submarino antes de zarpar como lo ocurrido en sus últimas horas.

Que se analizará en esta etapa del juicio

Entre los puntos que comenzarán a analizarse figuran el estado de navegabilidad, las reparaciones realizadas durante la llamada “media vida” finalizada en 2014, los controles previos a cada misión y las anomalías detectadas en navegaciones anteriores.

También se evaluará el funcionamiento de sistemas críticos, como la válvula E-19, señalada en la investigación como un posible punto de ingreso de agua al sector de baterías.

Según consta en la causa, se encuentra acreditado que ingresó agua de mar en la zona de baterías de proa, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. Ese episodio fue reportado por el propio comandante del submarino, Pedro Fernández, quien informó que la situación había sido controlada por la tripulación.