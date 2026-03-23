Entregaron equipamiento a instituciones educativas del departamento Figueroa

La comisionada municipal de Villa Figueroa, María Bravo, concretó la entrega de elementos y equipamiento a las escuelas primarias local N°759 y de Tusca Pozo, así como también al Colegio Secundario Villa Figueroa.

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Se trató de equipamiento provisto por el Ministerio de Educación de la provincia, que trabajó activamente para el mejoramiento de las instituciones con el objetivo de beneficiar la calidad educativa y estructural de las mismas, en el marco de las políticas impulsadas para fortalecer el sistema educativo en todo el territorio santiagueño.

Al respecto, la jefa comunal destacó la iniciativa y sostuvo la importancia de dotar a los establecimientos educativos de herramientas necesarias para generar igualdad de oportunidades.