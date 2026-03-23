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Policiales

Frente a boliche de la zona sur: remisero destruyó su auto al perder el control y subir a la vereda

Ocurrió este lunes, sobre avenida Aguirre, a metros del cruce con avenida Solís.

Hoy 11:36

Un automóvil Ford terminó con su parte delantera destrozada luego de que su conductor perdiera el control del mismo, cuando circulaba por avenida Aguirre hacia el sur.

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Según precisaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las nueve de la mañana de este lunes, cuando caía una intensa llovizna en la Capital de Santiago del Estero.

Aún se desconocen los motivos por los cuales el remisero no pudo dominar el vehículo y subió a la vereda, sobre avenida Aguirre, a pocos metros del cruce con avenida Solís, frente a un conocido boliche de la zona, en el barrio Tradición.

A pesar del impacto, el conductor resultó ileso y solamente debió lamentar los importantes daños que sufrió el rodado.

Personal policial llegó hasta el lugar y realizó las actuaciones de rigor ante este tipo de accidentes.

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