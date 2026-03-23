Detienen en Las Termas a un prófugo acusado de abuso sexual contra una menor

El sospechoso, de 29 años, fue interceptado durante un patrullaje preventivo y tenía un pedido de detención vigente en una causa por abuso con acceso carnal.

Hoy 12:45

Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido este lunes en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor.

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El procedimiento tuvo lugar cerca de las 11 de la mañana, en la intersección de calles Maipú y Jujuy, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada realizaban tareas de prevención y advirtieron la actitud sospechosa del individuo.

Al identificarlo como J.D.J., de 29 años, alias “Porteño”, y tras consultar los sistemas policiales, los uniformados confirmaron que el sujeto registraba un pedido de detención vigente, por lo que fue aprehendido en el acto.

Posteriormente, el acusado fue trasladado para su correspondiente examen médico y quedó alojado en la Alcaidía de la Departamental N°6, a disposición de la Justicia interviniente.

Cabe recordar que el pasado 15 de septiembre de 2025, se habían realizado allanamientos simultáneos en las localidades de Cañada del Monte y San Pablo, en domicilios vinculados a familiares del acusado. Dichas medidas, ordenadas por el juez Diego Vittar, no habían logrado dar con su paradero en aquel momento.

Con la detención concretada, la causa avanza ahora con el imputado bajo custodia, mientras la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes.