Dos hombres fueron apuñalados en un bar de Ojo de Agua y el agresor quedó detenido

El hecho ocurrió durante la madrugada en un local nocturno. Las víctimas fueron derivadas a un centro de mayor complejidad y el sospechoso fue aprehendido con el arma blanca.

Hoy 13:13

Un violento episodio ocurrido en la madrugada de este martes en la ciudad de Villa Ojo de Agua dejó como saldo dos hombres heridos con arma blanca y un detenido, en el marco de una causa caratulada como homicidio en grado de tentativa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró alrededor de las 02:00 en el bar “La Previa”, ubicado en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N°31, donde, según el parte policial, un sujeto apodado “Chichina” habría atacado a dos personas.

Al llegar al lugar, personal policial encontró a dos hombres con heridas visibles. Uno de ellos fue identificado como Fabián Hernesto Sánchez (31), mientras que el otro es Mauricio Fabián Sánchez (42), ambos domiciliados en el barrio Palermo y con vínculo familiar entre sí.

De acuerdo con el testimonio de uno de los heridos, el conflicto se habría iniciado cuando advirtió que su primo presentaba manchas de sangre en el pecho. Al recriminar la situación al agresor, este lo atacó con un arma blanca en la pierna, sin mediar palabra.

Ambos lesionados fueron trasladados en ambulancia al hospital local, donde fueron examinados por la médica de guardia. Se constató que Fabián Sánchez presentaba una herida punzante en la zona del epigastrio, mientras que Mauricio Sánchez tenía una lesión en la pierna de aproximadamente 8 centímetros de profundidad, con sangrado moderado. Posteriormente, los dos fueron derivados a un centro de mayor complejidad en la ciudad Capital.

En tanto, el presunto agresor fue interceptado en la vía pública, en cercanías de su domicilio en el barrio Belgrano. El hombre, identificado como Ramón Claudilio Cabrera (58), entregó voluntariamente el arma blanca y fue trasladado a sede policial, donde quedó aprehendido.

Por disposición de la fiscal interviniente, se ordenaron entrevistas a testigos, relevamiento de cámaras de seguridad y pericias en el lugar del hecho, además del secuestro de elementos vinculados a la causa. La investigación continúa en curso, mientras se aguarda la evolución de las víctimas.