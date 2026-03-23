Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 MAR 2026
X
Locales

La Municipalidad informó los barrios que serán alcanzados por su programa de fumigaciones

Esta semana continuarán trabajando en diversos barrios de la Capital.

Hoy 21:21

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó la continuidad de su cronograma de fumigaciones contra mosquitos y otros insectos, en el marco del programa anual de acciones preventivas.

Este martes se realizarán en los barrios Siglo XX (Sector XIX), Siglo XXI (sector 750 viviendas), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles será el turno de los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves se trabajará en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes las tareas se localizarán en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco Bruno Volta y Mosconi.

TEMAS Fumigación

© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT