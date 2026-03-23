Preocupación en Boca: Marchesín sufrió un desgarro y se podría perder el debut en la Copa Libertadores

Los estudios confirmaron la lesión muscular del arquero y, a falta del parte oficial para conocer la gravedad, de mínima se ausentará del próximo partido con Talleres. Corre riesgo su presencia ante Universidad Católica.

23/03/2026

Más allá de la alegría por el triunfo 2-0 ante Instituto en La Bombonera, Boca recibió una mala noticia que genera preocupación de cara a lo que viene: la lesión del arquero Agustín Marchesín, una pieza clave en el equipo.

Tras los estudios médicos realizados luego del partido, se confirmó que el experimentado guardameta sufrió un desgarro en el aductor derecho, una lesión que lo dejará afuera al menos del próximo compromiso por la Liga Profesional y que pone en duda su presencia en el debut en la Copa Libertadores.

Una baja confirmada y una gran duda

Aunque el club todavía no difundió el parte médico oficial con los tiempos exactos de recuperación, trascendió que se trata de una lesión muscular, por lo que el arquero se perderá el duelo ante Talleres, correspondiente a la fecha 13, que se disputará luego del parate por la fecha FIFA.

El mayor interrogante pasa por su posible presencia en el estreno copero ante Universidad Católica, previsto para el 7 de abril. En un escenario optimista, si el desgarro es leve, el tiempo de recuperación podría ser de aproximadamente dos semanas, aunque todo dependerá de su evolución.

Cómo se produjo la lesión

La molestia apareció en el tramo final del partido frente a Instituto, cuando Marchesín sintió un tirón en el aductor. Si bien recibió atención médica y continuó algunos minutos en cancha, lo hizo con claros signos de dolor hasta que finalmente fue reemplazado por Leandro Brey.

Brey se perfila como titular

Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda ya analiza la posibilidad de que Brey sea el titular en el regreso a la competencia tras la fecha FIFA, en un momento donde el calendario comenzará a exigir al plantel entre la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

De esta manera, en Boca se mantienen atentos a la evolución de Marchesín, sabiendo que su recuperación será clave para afrontar el inicio del máximo torneo continental.