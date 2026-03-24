Condenan a diez años de prisión a un hombre por abuso sexual a un menor en Salta

Un hombre fue condenado a diez años de prisión por abuso sexual con acceso carnal a una menor. El hecho ocurrió en Salta entre 2018 y 2022.
Un hombre mayor de edad recibió una condena a diez años de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal en seis hechos en concurso real en perjuicio de una menor de edad.
La sentencia, que en realidad era de ocho años, se unificó con una del 2023 por estupro, sumando un total de diez años de prisión.
El sentenciado es hijo de pastores de una iglesia evangélica en el centro de la ciudad de Salta.
Los abusos ocurrieron en seis oportunidades entre los años 2018 y 2022.
La víctima, menor de edad en ese momento, asistía a la iglesia y el hombre, aprovechando su posición en la congregación, logró ganarse su confianza, vulnerando así su integridad sexual.