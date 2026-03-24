SANTIAGO DEL ESTERO | 24 MAR 2026 | 17º
Condenan a diez años de prisión a un hombre por abuso sexual a un menor en Salta

Un hombre fue condenado a diez años de prisión por abuso sexual con acceso carnal a una menor. El hecho ocurrió en Salta entre 2018 y 2022.

Hoy 06:42
Foto de archivo.

Un hombre mayor de edad recibió una condena a diez años de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal en seis hechos en concurso real en perjuicio de una menor de edad.

La sentencia, que en realidad era de ocho años, se unificó con una del 2023 por estupro, sumando un total de diez años de prisión.

El sentenciado es hijo de pastores de una iglesia evangélica en el centro de la ciudad de Salta.

Los abusos ocurrieron en seis oportunidades entre los años 2018 y 2022.

La víctima, menor de edad en ese momento, asistía a la iglesia y el hombre, aprovechando su posición en la congregación, logró ganarse su confianza, vulnerando así su integridad sexual.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se viene la “Última Gran Barata de MAXIHOGAR” para comprar productos con importantes descuentos
  2. 2. Grave: un niño de 3 años cayó del segundo piso del área de Pediatría del CIS Termas y fue derivado de urgencia
  3. 3. La Municipalidad cumplió con la recolección de residuos durante la jornada del lunes no laborable
  4. 4. Detienen a un guardiacárcel y a su esposa por una millonaria estafa a compañeros de trabajo
  5. 5. El Gobierno difundió un adelanto del video sobre la "historia completa" del 24 de marzo
