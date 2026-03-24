León XIV convoca a una cumbre mundial de obispos para definir el futuro de la familia en la Iglesia

La diversidad de los núcleos familiares vuelve a ocupar el centro de la escena vaticana. El encuentro será en octubre y buscará definir cómo acercarse de manera más humana y menos rígida.

Hoy 11:32

El papa León XIV ha decidido convocar para el próximo mes de octubre a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo. El objetivo del encuentro es abrir un proceso de "escucha recíproca" para definir cómo debe la Iglesia acercarse a las familias actuales, poniendo especial énfasis en aquellas que atraviesan crisis.

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De acuerdo a lo informado por diario Clarín, esta convocatoria coincide con el décimo aniversario de Amoris Laetitia (“La alegría del amor”), la histórica exhortación apostólica del fallecido papa argentino Francisco. Aquel documento de Jorge Bergoglio marcó un antes y un después al flexibilizar la postura religiosa y abrir una nueva etapa para los católicos divorciados. Hoy, la diversidad de los núcleos familiares —parejas en crisis, divorciados y personas vueltas a casar— vuelve a ocupar el centro de la escena vaticana.

Desde su publicación, los sectores más conservadores de la Iglesia criticaron con dureza la visión de Francisco, al considerar que la apertura hacia los divorciados vueltos a casar debilitaba el sacramento del matrimonio.

El encuentro de octubre funcionará como una especie de "mini sínodo" o asamblea extraordinaria. El Pontífice busca tomar el pulso de la situación global en diálogo directo con los obispos, en un escenario donde las diferencias geográficas son marcadas: mientras en África el concepto tradicional de familia se mantiene firme, en Occidente los cambios sociales han sido profundos.

Esta cumbre pondrá a prueba el legado de los doce años de pontificado de Francisco y servirá para marcar la hoja de ruta en esta nueva era liderada por León XIV. El actual Papa sostiene, en línea con el Concilio Vaticano II, que "la familia es el fundamento de la sociedad", pero reconoce que es imposible ignorar los "cambios culturales" de las últimas tres décadas.

Para León XIV, es necesaria una evaluación conjunta entre los líderes de la Iglesia. Citando el espíritu de su predecesor, el Papa recordó que "no es posible hablar de la familia sin escuchar sus alegrías, sus esperanzas, sus dolores y sus angustias". Bajo esta premisa, la Iglesia buscará analizar las crisis familiares a través de una mirada más humana y menos rígida.

Finalmente, el Pontífice insistió en la necesidad de comprometerse con el apoyo a las familias más vulnerables, especialmente aquellas que sufren pobreza y violencia en la sociedad contemporánea.