Estudiantes y Rosario Central se cruzan en la Copa Argentina tras la polémica del pasillo

El Pincha y el Canalla se enfrentarán este domingo desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes, por los 16avos de final. El ganador irá ante Barracas Central o Huracán.

Hoy 06:55

Estudiantes y Rosario Central protagonizarán este domingo uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TyC Sports.

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El duelo tendrá un condimento especial: será el primer cruce entre ambos luego de la polémica por el pasillo que los jugadores del Pincha no quisieron realizarle al Canalla en Arroyito, tras el título otorgado por la AFA a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual.

En lo futbolístico, Estudiantes llega tras una primera mitad de temporada irregular. El equipo platense perdió regularidad en el Torneo Apertura, donde quedó eliminado en octavos de final ante Racing en UNO. En la Copa Argentina, avanzó luego de superar a Ituzaingó.

Más allá de los altibajos en el plano local, el gran objetivo del semestre fue la Copa Libertadores, donde el conjunto platense consiguió meterse en octavos de final. Allí enfrentará a Universidad Católica de Chile, luego de atravesar una fase de grupos exigente.

Del otro lado, Rosario Central atraviesa un presente más estable desde lo futbolístico y emocional. El equipo rosarino logró consolidarse como uno de los conjuntos más competitivos del semestre, con una identidad ofensiva marcada y el regreso de Ángel Di María como una de sus grandes figuras.

El Canalla debutó en la Copa Argentina con una victoria frente a Sportivo Belgrano y también consiguió avanzar a los octavos de final de la Libertadores, donde se medirá ante Corinthians en la primera fase de eliminación directa.

El ganador de este cruce entre Estudiantes y Rosario Central enfrentará en la próxima instancia al vencedor del partido entre Barracas Central y Huracán.

Datos del partido

Hora: 15.30

TV: TyC Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Mario Alberto Kempes

Instancia: 16avos de final de la Copa Argentina