Sarmiento busca extender su levantada ante su homónimo de Resistencia

El Profe visitará este domingo al Sarmiento chaqueño con la intención de sumar su tercera victoria consecutiva y seguir escalando en el Federal A.

Hoy 06:55

Sarmiento de La Banda afrontará esta tarde un nuevo desafío por la fecha 11 del Torneo Federal A, cuando visite a Sarmiento de Resistencia en un duelo clave para sus aspiraciones de continuar creciendo en la tabla de posiciones.

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El encuentro se disputará desde las 16 y contará con el arbitraje de Alejandro Scionti, de Casilda. Estará acompañado por los asistentes Sebastián Emanuel Osudar y Bruno Cejas, ambos de Rosario, mientras que Jonatan Daniel Mapelli se desempeñará como cuarto árbitro.

El conjunto bandeño atraviesa su mejor momento desde el inicio de la temporada. Luego de un arranque complicado, logró recuperarse con dos victorias consecutivas en el estadio Ciudad de La Banda frente a Atlético Tucumán Central y Boca Unidos, resultados que le permitieron ganar confianza y comenzar a escalar posiciones.

La última presentación dejó señales muy positivas para el equipo santiagueño. El Profe mostró una sólida actuación colectiva y goleó por 3 a 0 al conjunto correntino, en lo que fue una de sus mejores producciones futbolísticas del campeonato.

Además, esos triunfos representaron los primeros éxitos de Sarmiento en la presente edición del Federal A, un impulso que revitalizó al plantel y renovó las expectativas de cara a lo que viene.

Ahora tendrá una prueba exigente fuera de casa frente a un rival que también necesita sumar. Sarmiento de Resistencia ocupa el último lugar de la tabla con 6 puntos y buscará hacerse fuerte en condición de local para salir del fondo.

Por su parte, el elenco santiagueño llega ubicado en la séptima posición con 9 unidades y sabe que una nueva victoria le permitiría acercarse a los puestos de clasificación en una zona que se mantiene muy pareja.

Con el ánimo en alza y una clara mejoría futbolística, el Profe intentará prolongar su buen momento y regresar de Chaco con un resultado que confirme su recuperación en el torneo.