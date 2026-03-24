Trump aseguró que Irán “aceptó no desarrollar armas nucleares” y afirmó que hay negociaciones en marcha

La Casa Blanca subrayó que la ofensiva contra el gobierno de los ayatollah sigue activa bajo directivas del Pentágono, mientras se mantiene abierta una vía de diálogo en busca de una eventual desescalada del conflicto.

Hoy 16:41

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán aceptó comprometerse a no desarrollar armas nucleares y afirmó que existen negociaciones en curso entre Washington y Teherán, en medio de la escalada militar en la región.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante declaraciones a la prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump sostuvo que la República Islámica “ha acordado que nunca tendrá un arma nuclear” y que los contactos diplomáticos se están llevando adelante con funcionarios de su administración.

“Irán está hablando con Washington y está hablando con sentido común”, afirmó el mandatario. Según explicó, las conversaciones se desarrollan con la participación del secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente JD Vance y el enviado especial Steve Witkoff, mientras que también mencionó al exasesor presidencial Jared Kushner como posible interlocutor.

Trump sostuvo que la parte iraní tiene un fuerte interés en alcanzar un acuerdo. “Quieren hacer un trato con muchas ganas. (Ustedes) no tienen idea de cuán desesperadamente quieren hacerlo”, dijo a los corresponsales en la Casa Blanca.

El presidente también defendió la operación militar estadounidense en territorio iraní, que calificó como un “éxito tremendo”. Según dijo, los ataques habrían eliminado a parte del liderazgo político y militar del país.

“Los líderes ya no están. Nadie sabe con quién hablar”, señaló, aunque aseguró que Washington logró establecer contactos con interlocutores adecuados dentro del gobierno iraní.

En el mismo sentido, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses dominan el espacio aéreo iraní. “Estamos volando libremente sobre Teherán. Podemos hacer lo que queramos”, dijo en referencia a la capital iraní.