La tajante respuesta de Giuliano Simeone afirmó cuándo le preguntaron si jugaría en Boca

El hijo del Cholo, actualmente dirigido por su padre en Atlético Madrid, no tuvo dudas a la hora de contestar.

Hoy 16:16

Mientras Giovanni Simeone aparece como una de las opciones que suenan para reforzar a River Plate en el próximo mercado de pases, su hermano Giuliano Simeone dejó una frase que no pasó desapercibida y que reafirma la identificación familiar con el club de Núñez.

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El mediocampista de Atlético de Madrid, que atraviesa un gran presente y ya es habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, descartó de plano la posibilidad de vestir la camiseta de Boca Juniors.

“No hay ninguna chance”

Consultado en un tono distendido sobre un hipotético llamado de Juan Román Riquelme, Giuliano fue categórico: “No, no hay ninguna chance”, respondió sin dudar.

Luego amplió su postura con una comparación que dejó en claro su pensamiento: “Es como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances”, afirmó entre risas.

Una familia con historia en River

Las declaraciones no sorprenden si se tiene en cuenta el vínculo histórico de la familia con el Millonario. Giovanni Simeone tuvo un paso por River en sus inicios como profesional, mientras que su padre, Diego “Cholo” Simeone, fue entrenador del club entre 2007 y 2008, período en el que logró el título del Clausura 2008.

En las últimas horas, el actual DT del Atlético de Madrid también fue noticia por sus elogios hacia la llegada de Eduardo Coudet al banco riverplatense.

El elogio del Cholo a Coudet

Durante su llegada al aeropuerto de Ezeiza, tras el derbi madrileño en el que su equipo cayó 3-2 ante Real Madrid, el Cholo destacó el presente del equipo de Núñez.

“A River lo veo muy bien, la llegada del Chacho le está haciendo muy bien. Él puede darle todo lo que sabe”, expresó brevemente antes de retirarse.

Silencio sobre el futuro de Giovanni

En tanto, al ser consultado sobre la posibilidad de que Giovanni Simeone pueda convertirse en refuerzo de River a mitad de año, el entrenador prefirió no hacer declaraciones.

Así, mientras crecen las especulaciones sobre el futuro del delantero, en la familia Simeone la afinidad futbolera parece seguir claramente vinculada a los colores rojiblancos.