Crítica de "La hija pequeña"

Largometraje de la cineasta Hafsia Herzi, inspirado en una novela autobiográfica de Fatima Daas, soberbiamente interpretado por Nadia Melliti.

Hoy 07:09

Por Jordi Batlle Caminal

Para Fotogramas

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'La hija pequeña' tenía todos los números para ser la adocenada película de denuncia social con mensaje incorporado. Su sinopsis no podía ser más programática: una adolescente de origen musulmán que vive en una 'banlieue' parisiense ha de gestionar su homosexualidad en unos entornos hostiles, sobre todo el religioso, que pesa mucho y genera en ella un sentimiento de culpabilidad.

Y si bien es cierto que el largometraje de la cineasta Hafsia Herzi, inspirado en una novela autobiográfica de Fatima Daas, está mucho más preocupado por el tema que por el estilo (impersonal), hay que reconocer que el personaje protagonista, al que seguimos a lo largo de 12 meses (de primavera a primavera, período marcado por su paso del liceo a la universidad), está sólidamente dibujado y magníficamente interpretado (Nadia Melliti, premiada en el último Festival de Cannes), y que algunas escenas poseen calidez humana y sensibilidad: el primer encuentro y la primera charla, junto al Sena, con la enfermera coreana o la muy tierna conversación final entre la protagonista, completamente derrumbada, desvalida, y su madre.

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