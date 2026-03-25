Tolerancia cero en el Río Dulce: frenaron a cazadores furtivos y desarticularon campamentos ilegales

Un fuerte operativo conjunto en el Dique Figueroa y los bañados del sur terminó con secuestros de armas y equipos prohibidos. Advierten que la temporada de caza está cerrada y prometen sanciones severas.

Hoy 20:22

El silencio del monte y la calma de los bañados del Río Dulce fueron el escenario de un amplio operativo contra la caza y pesca ilegal durante el último fin de semana largo. La intervención, encabezada por el Cuerpo de Guardafaunas junto al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía, permitió desarticular múltiples actividades furtivas en zonas consideradas críticas.

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El despliegue comenzó en las primeras horas del sábado y se extendió de manera simultánea en distintos puntos estratégicos. En el área del Dique Figueroa, las patrullas se internaron en sectores de difícil acceso, mientras que hacia el sur se intensificaron los controles en los bañados del río, especialmente en Paso Oscares y Paso de la Cina.

Según informaron fuentes oficiales, el objetivo fue interceptar a grupos de infractores —en su mayoría provenientes de otras provincias— que aprovecharon el feriado para ingresar con equipos de caza y pesca no autorizados. La consigna fue clara: impedir cualquier acción que pusiera en riesgo la fauna silvestre.

Como resultado, se desmantelaron campamentos ilegales y se incautó una importante cantidad de armas, artes de pesca prohibidas y otros elementos utilizados para la depredación de recursos naturales. Todos los procedimientos fueron realizados en el marco de la Ley N° 4802, con el correspondiente labrado de actas que derivarán en sanciones.

Desde la Dirección General de Bosques y Fauna recordaron que la temporada de caza deportiva se encuentra actualmente cerrada. En ese contexto, aclararon que únicamente está permitida la caza de palomas y de especies invasoras como el jabalí o el chancho cimarrón, mientras que en la pesca rigen estrictos controles sobre tamaños y cupos.

“El cumplimiento de las leyes ambientales no es opcional”, remarcaron las autoridades, al tiempo que destacaron que los permisos pueden gestionarse de forma online a través del sitio oficial del organismo.