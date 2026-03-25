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Autopsia reveló detalles clave en el crimen de Thania Santillán: esperan definición judicial sobre el acusado

El informe forense confirmó la presencia de dos orificios de arma de fuego y lesiones en pulmones y costillas.

Hoy 20:58
Diego Salto - Thania Santillán

Se conocieron este miércoles las conclusiones preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de Thania Santillán, las cuales aportan datos determinantes para el avance de la causa. El informe forense confirmó la presencia de dos orificios de arma de fuego, además de lesiones de extrema gravedad que evidencian la violencia del ataque.

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Según los primeros resultados, la víctima presentaba una fractura de costilla y perforaciones en ambos pulmones, con colapso del izquierdo. Los especialistas indicaron que uno de los disparos habría sido efectuado a mediana distancia, mientras que otro impacto, con ingreso en la sien derecha y trayectoria de adelante hacia atrás, atravesó el encéfalo y quedó alojado en el parietal izquierdo.

De acuerdo a los peritos, este último disparo podría haber sido realizado a quemarropa, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo y sin posibilidad de defensa. Estos elementos serán clave para la reconstrucción del hecho y la calificación legal del caso.

En tanto, este jueves se llevará a cabo una audiencia que será presidida por la jueza Norma Morán, donde se analizará la situación procesal del acusado, Diego Salto. No se descarta que en esa instancia se dicte la prisión preventiva, en función de la gravedad de las pruebas incorporadas al expediente.

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