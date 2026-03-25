Entraron a robar a una casa y una hora después volvieron por la vecina: cayeron por la imágenes de las cámaras de seguridad

Los delincuentes atacaron dos casas contiguas en el barrio Saint Germain durante la madrugada, pero fueron identificados por cámaras de seguridad y detenidos tras un rápido operativo policial.

Hoy 23:43

Un audaz doble robo ocurrido en el barrio Saint Germain terminó con dos delincuentes detenidos gracias al rápido accionar policial y al aporte clave de cámaras de seguridad privadas.

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El hecho se registró días atrás en la manzana 24, donde cerca de las 00.20 dos sujetos ingresaron a una vivienda y sustrajeron diversos elementos antes de darse a la fuga a bordo de una motocicleta. Sin embargo, lejos de conformarse con el botín, aproximadamente una hora más tarde regresaron a la misma zona y esta vez irrumpieron en la casa vecina, de donde se llevaron más pertenencias.

Entre los objetos robados se encontraban una bicicleta y una cortadora de pasto, entre otros bienes de valor para las familias afectadas.

El episodio comenzó a esclarecerse cuando una de las víctimas advirtió lo sucedido y alertó a su vecino. Ambos revisaron las cámaras de seguridad de sus domicilios, donde lograron obtener imágenes claras de los delincuentes. En los registros no solo se pudieron observar sus rostros, sino también la motocicleta utilizada para cometer los ilícitos.

Con esos datos, el personal policial de la garita de seguridad del barrio inició un rastrillaje por la zona. A los pocos minutos, los efectivos localizaron el rodado sospechoso estacionado frente a una vivienda del barrio Ejército Argentino, lo que permitió avanzar rápidamente con el procedimiento.

Tras la denuncia formal, los uniformados lograron detener a los implicados y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

En diálogo con Diario Panorama, las víctimas destacaron la rapidez y eficacia del operativo policial, subrayando que la intervención permitió no solo esclarecer el hecho rápidamente, sino también recuperar sus pertenencias.