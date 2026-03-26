"Si se quiere frenar el parate económico la lógica sería reactivar los salarios"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados sostuvo en su columna de este jueves para Radio Panorama que, para enfrentar el parate económico, la estrategia más efectiva sería reactivar los salarios.

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“Se decidió que hay que poner más plata en la calle, no emitiendo, pero cuando hay un vencimiento en pesos dejar que algunos fluyan a la calle. Esto está pasando, hay conversaciones con los bancos”, explicó Granados. En este marco, señaló que las tasas están por debajo de la inflación y el dólar se encuentra 15% por debajo del techo de la banda. Según el economista, es probable que el dólar suba un poco, pero el mayor desafío para la reactivación sigue siendo el salario, que mensualmente queda por debajo de la inflación.

Granados enfatizó: “Si se quiere frenar el parate económico sería esa la lógica”, subrayando la necesidad de que los trabajadores vean incrementados sus ingresos para dinamizar la economía.

En otro tramo de su columna, Granados hizo referencia a la relación entre negocios y política: “Una cosa son los negocios y otra cuando me peleo con alguien por política. Paolo Rocca entró en el RIGI y va a invertir en Vaca Muerta”, destacando la inversión privada en sectores estratégicos.

Con estas declaraciones, el economista planteó una mirada integral sobre inflación, salarios y reactivación económica, así como la relevancia de la inversión productiva independiente de la política.