Con tres estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

“Instinto implacable”, “Te van a matar” y “Nuremberg” llegan a la pantalla grande con propuestas de acción, suspenso y drama histórico.

Hoy 13:30

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se actualiza con nuevas propuestas para el público. En esta oportunidad, son tres los estrenos que se suman a la programación, abarcando distintos géneros que van desde la acción hasta el drama histórico.

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Uno de los títulos destacados es “Instinto implacable”, una película que apuesta por la acción y la tensión, con una historia centrada en uno de los personajes más logrados de Milla Jovovich.



También se incorpora “Te van a matar”, un thriller que propone una trama cargada de suspenso y peligro constante.

Por último, llega “Nuremberg”, un drama de corte histórico que aborda uno de los episodios más significativos del siglo XX, con foco en los juicios que marcaron un precedente en la justicia internacional.

Instinto implacable. La vida pacífica de Nikki, una ex heroína de guerra, se ve destrozada cuando su hija es secuestrada. Inmersa en el submundo criminal mientras es perseguida por policías y militares, debe luchar para rescatar a su hija.

Te van a matar. Una mujer acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York, sin conocer el historial de desapariciones del edificio. Pronto se da cuenta de que la comunidad está envuelta en un misterio.