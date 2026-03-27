El blindaje regional a las dictaduras del siglo XXI

La erosión de los estándares para condenar regímenes autoritarios ha dejado a América Latina en una orfandad estratégica.

Hoy 04:25

Por Constanza Mazzina, en diario Clarín

Durante décadas, la tragedia cubana ha sido narrada como un fenómeno de resistencia insular, un drama que ocurre puertas adentro de una isla detenida en el tiempo. Sin embargo, la longevidad del yugo de los Castro no se explica únicamente por la eficacia de su aparato represivo o por la sistemática persecución de una oposición que ha dado la vida en huelgas de hambre y prisiones oscuras.

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El verdadero sostén de este autoritarismo, y de sus réplicas en los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua o la dupla Chávez-Maduro en Venezuela, ha sido un sofisticado ecosistema de complicidad latinoamericana que prefirió la “fraternidad ideológica” por sobre el compromiso democrático.

América Latina falló, ante todo, por una ceguera voluntaria. Mientras los servicios de inteligencia de La Habana exportaban sus métodos de control social y vigilancia vecinal a Caracas y Managua, los gobiernos de la región se refugiaron en una interpretación perversa del principio de no intervención.

Lo que nació como una defensa de la soberanía nacional frente a potencias extranjeras se transformó en un escudo de impunidad para los tiranos locales. Bajo el pretexto de no interferir en “asuntos internos”, las cancillerías del continente miraron hacia otro lado mientras se desmantelaban las instituciones, se cerraban periódicos y se encarcelaba a candidatos presidenciales. La “no intervención” se convirtió, en la práctica, en una licencia para oprimir.

Pero el “descuido” no fue sólo retórico; fue material y financiero. Durante los años de bonanza de las materias primas, la arquitectura del poder autoritario se consolidó gracias a una diplomacia de chequera. El flujo de recursos, simbolizado en acuerdos como Petrocaribe, no solo compró petróleo barato para naciones pequeñas, sino que alquiló sus votos en los foros internacionales.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se vio paralizada por bloques de países que, movidos por la dependencia económica, bloquearon sistemáticamente cualquier intento de aplicar la Carta Democrática. La democracia en la región dejó de ser un valor universal para convertirse en un bien transable, una moneda de cambio en el mercado de las lealtades presidenciales.

Esta erosión se profundizó con la creación de una arquitectura institucional diseñada para el blindaje de los autócratas. Organismos como la UNASUR o la CELAC no nacieron como espacios de integración ciudadana, sino como clubes de presidentes que buscaban legitimidad sin rendición de cuentas.

Al desplazar a la OEA y cuestionar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estas estructuras permitieron que dictadores como Ortega o Maduro se sintieran protegidos por una muralla de burocracia regional que priorizaba la “soberanía del gobernante” sobre la “soberanía del individuo”. Fue, en esencia, una ingeniería del silencio diseñada para que ningún vecino tuviera que denunciar el incendio en la casa de al lado mientras compartieran la misma retórica ideológica.

Este doble estándar moral terminó por vaciar de contenido la solidaridad continental. Se instaló la idea de que la violación de los derechos humanos es condenable solo si quien la ejecuta es un adversario político, pero justificable si el perpetrador es un “compañero” de ruta.

Esta asimetría permitió que los Castro y sus herederos políticos sobrevivieran a sus crisis de legitimidad y al desastre económico que ellos mismos construyeron, siempre arropados por un entorno que prefería la estabilidad de un dictador amigo antes que la incertidumbre de una transición democrática. siempre arropados por un entorno que prefería la estabilidad de un dictador amigo antes que la incertidumbre de una transición democrática.

Esta erosión de los estándares regionales ha dejado a América Latina en una orfandad estratégica; hoy, quienes guardaron silencio o alimentaron el incendio autocrático en su propio vecindario, carecen de autoridad moral para alzar la voz frente a los giros nacionalistas o las presiones de líderes como Donald Trump.

No se puede reclamar el respeto a las formas democráticas y al derecho internacional en el escenario global cuando, por años, se permitió que en el patio trasero la arbitrariedad fuera la norma. Es el costo de haber canjeado principios por ideología: ahora, la región queda expuesta a la intemperie política que ella misma ayudó a crear.

Este largo y doloroso proceso nos recuerda que la libertad es una construcción frágil que requiere una vigilancia constante y un compromiso permanente. Como bien advirtió Mario Vargas Llosa, “la libertad no es un regalo que se recibe, sino un bien que se conquista y que se conserva cada día”, una premisa que América Latina olvidó al canjear sus principios por conveniencias pasajeras.

Mientras la región no asuma que la dictadura de un aliado es tan aberrante como la de un enemigo, los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua seguirán pagando con su historia el precio de una solidaridad continental que decidió cerrar los ojos.

Al final del día, la tragedia de Cuba y sus derivados no es solo la historia de un pueblo que espera; es la crónica de una región que, teniendo las herramientas para defender la libertad de sus vecinos, eligió construir un muro de silencio para proteger a sus verdugos.