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Así trabajarán los comercios santiagueños durante los feriados de Semana Santa

Más del 70% de los comerciantes respaldó el esquema que prevé apertura el 2 de abril y cierre el Viernes Santo.

Hoy 10:32

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero informaron la modalidad de trabajo acordada para los próximos feriados nacionales, en base a una encuesta realizada entre sus socios, en la que más del 70% expresó su postura.

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Según lo comunicado, el jueves 2 de abril, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, la actividad comercial será normal, con apertura de los locales y cumplimiento de la legislación vigente, que establece el pago doble para jornadas feriadas.

En tanto, el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, el comercio permanecerá cerrado.

Desde la entidad señalaron que esta organización busca brindar previsibilidad tanto al sector comercial como a la comunidad, facilitando la planificación de actividades durante el fin de semana largo.

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