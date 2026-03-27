Hannah Montana hizo historia: el especial en Disney+ por sus 20 años ingressó al Libro de los Records Guinnes

La producción combinó escenas icónicas de la serie con material inédito y momentos íntimos protagonizados por Miley Cyrus.

Hoy 12:11

El especial por el 20 aniversario de Hannah Montana marcó un hito global al superar las 100 millones de reproducciones en apenas 24 horas en Disney+. La cifra le permitió ingresar al Guinness World Records como el estreno digital más visto en la historia de la plataforma.

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La producción combinó escenas icónicas de la serie con material inédito y momentos íntimos protagonizados por Miley Cyrus. La artista ofreció una mirada más madura sobre el fenómeno que la lanzó a la fama y reflexionó sobre el impacto que tuvo el personaje en su vida personal y profesional.

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El estreno desató una ola de nostalgia a nivel mundial. En redes sociales, miles de usuarios revivieron canciones, frases y momentos emblemáticos del programa, que rápidamente se convirtieron en tendencia y dominaron la conversación digital durante horas.

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El éxito del especial no solo reconectó con quienes crecieron en la década del 2000, sino que también logró captar la atención de nuevas generaciones. En ese sentido, funcionó como un puente entre distintas edades dentro del universo Disney.

Además, el récord reafirma la vigencia de Miley Cyrus en la industria del entretenimiento global. A más de dos décadas del debut de la serie, su figura sigue generando impacto y movilizando audiencias en todo el mundo.

Con este logro, Hannah Montana consolida su lugar como uno de los productos juveniles más influyentes de la televisión y demuestra que su legado continúa intacto en plena era del streaming.