Argentina cayó al tercer puesto en el ránking FIFA: qué selección la pasó

Tras la jornada del jueves de Repechajes y amistosos, la Albiceleste dejó de ser el segundo mejor combinado nacional del mundo.

Hoy 11:57

La Selección Argentina bajó al tercer puesto del Ranking FIFA tras la última actualización del organismo internacional, luego de ser superada por Francia, que sumó puntos clave tras vencer a Brasil en un amistoso internacional.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que todavía no disputó partidos en esta ventana internacional, quedó con 1873.33 puntos, mientras que el seleccionado francés alcanzó las 1873.96 unidades, superándolo por una diferencia mínima.

España lidera y Francia se mete como escolta

Con este movimiento, España continúa en lo más alto del ranking, mientras que Francia se posiciona como nuevo escolta gracias a su victoria por 2-1 ante Brasil, resultado que le permitió sumar 3.96 puntos.

En tanto, el seleccionado brasileño también sufrió las consecuencias de esa derrota, ya que cayó al sexto lugar.

Cómo quedó el top 10 del Ranking FIFA

Tras la actualización, el top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

España Francia Argentina Inglaterra Portugal Brasil Países Bajos Marruecos Bélgica Alemania

El ascenso de Portugal al quinto puesto fue otro de los movimientos destacados, aprovechando la caída del Scratch.

Chile, el sudamericano que más creció

Más abajo en la clasificación, Chile fue el seleccionado sudamericano que más avanzó en esta actualización. Tras su victoria ante Cabo Verde, el equipo trasandino subió tres posiciones y ahora se ubica en el puesto 52.

De todos modos, la tabla podría sufrir nuevas modificaciones una vez que finalice la actual fecha FIFA, cuando se computen todos los resultados de los amistosos internacionales.