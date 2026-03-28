Geopolítica, presión externa y un mercado que no encuentra estabilidad

La tensión en Medio Oriente volvió a condicionar a los mercados globales, impactó en Wall Street, generó movimientos en el petróleo y dejó un escenario donde la incertidumbre externa marcó el ritmo de la semana.

Hoy 05:41

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

La semana volvió a dejar en claro que, cuando la geopolítica entra en escena, los mercados pasan a un segundo plano. El intento de Donald Trump por alcanzar un alto al fuego en Medio Oriente no tuvo el resultado esperado. Irán rechazó la propuesta y el plazo se extendió por 10 días, hasta el 6 de abril. El mensaje fue directo: si no hay cambios, las tropas estadounidenses avanzarían sobre las plantas energéticas del país.

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Con este escenario de fondo, el comportamiento de los mercados fue una consecuencia lógica. Wall Street operó con sesgo negativo y cerró la jornada con caídas generalizadas. El Nasdaq Composite retrocedió 2,2%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average cayeron 1,7% cada uno.

El saldo semanal refuerza esa misma lectura. El S&P 500 acumuló una baja de 2,1%, mientras que el Nasdaq y el Dow Jones registraron caídas de 3,2% y 0,9%, respectivamente. No hay demasiadas interpretaciones alternativas: el mercado reaccionó a la incertidumbre.

La tensión no se limitó a declaraciones. Los ataques en el Estrecho de Ormuz continuaron y la Guardia Revolucionaria iraní informó la interceptación de tres buques portacontenedores de distintas nacionalidades. Este punto no es menor. Se trata de una zona clave para el comercio energético global, y cualquier alteración en ese corredor impacta directamente en los precios del crudo.

En ese contexto, el petróleo volvió a mostrar volatilidad. El Brent subió 4,3% en la jornada hasta los US$106 por barril, mientras que el WTI avanzó 6,4% hasta US$100,9. Sin embargo, el comportamiento semanal no fue uniforme: el Brent acumuló una caída de 5,3%, mientras que el WTI registró una suba de 2,5%. La dispersión refleja un mercado que todavía no logra encontrar un equilibrio claro.

En el plano local, la atención estuvo puesta en la licitación del Tesoro. El ministro Luis Caputo informó que se recibieron ofertas por US$466 millones para el AO27 a una tasa del 5,02% TNA y US$226 millones para el AO28 a una tasa del 8,5%. Al momento de escribir estas líneas, no se habían publicado los resultados de la licitación en pesos.

Los bonos soberanos mostraron una dinámica relativamente sólida frente al contexto externo. Los Globales cayeron entre 0,4% y 1,2% en la jornada, pero lograron cerrar la semana con subas de entre 0,1% y 0,8%. Dentro de la curva, el tramo corto volvió a posicionarse como el más defensivo.

El mercado accionario local también logró sostener un balance positivo en la semana, aunque no escapó a la presión del cierre. El S&P Merval avanzó 2,1% en el acumulado semanal, impulsado por el buen comienzo. Sin embargo, en la última rueda cayó 0,9% y finalizó en US$1.890, en línea con lo ocurrido en los principales mercados internacionales y emergentes.

En ese mismo sentido, los ETF de referencia para la región y mercados emergentes, como el iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) y el iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), registraron bajas de 0,5% cada uno, reforzando la idea de que el movimiento fue generalizado.

En el frente cambiario, no hubo movimientos bruscos. El tipo de cambio oficial se mantuvo por debajo de los $1.400 durante toda la semana. El dólar spot retrocedió 1,5% hasta los $1.369, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,3% hasta los $1.476.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina continuó con su racha compradora y adquirió US$251 millones en la semana.

El cierre deja una conclusión clara. No fue una semana dominada por datos económicos ni por resultados corporativos, sino por el contexto internacional. Cuando el foco se desplaza hacia el riesgo geopolítico, los precios se ajustan. Y en ese proceso, la volatilidad deja de ser una excepción para convertirse en la regla.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

*Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.