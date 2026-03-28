Augusto Rimini y Rafael Salas dejaron al rugby santiagueño en lo más alto y se consagraron campeones con Los Pumitas

Los rugbiers santiagueños integraron el Seleccionado Argentino que se quedó con el Sudamericano M18 disputado en Rosario.

Hoy 09:12

El rugby de Santiago del Estero celebra un nuevo logro a nivel internacional. Los jóvenes Augusto Rímini y Rafael Salas se consagraron campeones del Sudamericano M18 con Los Pumitas, tras una destacada actuación del seleccionado argentino en el certamen disputado en Rosario, Santa Fe.

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Rímini, jugador del Santiago Lawn Tennis Club, y Salas, representante del Añatuya Rugby Club, formaron parte del equipo argentino que mostró un gran nivel durante toda la competencia.

Campaña sólida del seleccionado argentino

El equipo Argentina 1 tuvo un rendimiento sobresaliente. En uno de los encuentros más exigentes derrotó a Argentina 2 por 24 a 21, luego superó con claridad a Paraguay por 54 a 14 y cerró su participación con una contundente victoria frente a Chile por 66 a 3.

En el torneo también participaron los seleccionados de Brasil y Uruguay, en un campeonato que reunió a las principales promesas del rugby sudamericano.

Dos promesas que enorgullecen al rugby santiagueño

La participación de los dos jugadores refleja el crecimiento del rugby santiagueño, que continúa aportando talentos a los seleccionados nacionales juveniles.

En el caso de Rafael Salas, su convocatoria tiene un valor histórico, ya que se convirtió en el primer rugbier juvenil de Añatuya en integrar un seleccionado argentino en las categorías formativas de Los Pumitas, marcando un hito para la “Capital de la Tradición”.

Este logro también representa un motivo de orgullo para sus clubes formadores, que ven reflejado el trabajo de sus divisiones juveniles en la presencia de estos jugadores en la elite del rugby juvenil sudamericano.

Resultados

Martes 24 de marzo

Chile 13-29 Uruguay

Argentina (1) 24-21 Argentina (2)

Paraguay 24-27 Brasil

Viernes 27 de marzo

Uruguay 13-19 Argentina (2)

Argentina (1) 54-14 Paraguay

Brasil 12-7 Chile

Uruguay 19-7 Paraguay

Argentina (1) 66-3 Chile

Brasil 7-38 Argentina (2)