“Mambo" amenazó de muerte a su madre, se atrincheró, enfrentó a la policía y fue aprehendido

El sujeto, conocido por sus antecedentes, exigía dinero y reaccionó con agresividad. Intervino la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 10:04

Un grave episodio de violencia intrafamiliar se registró en la noche de éste viernes alrededor de las 23 horas en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde un hombre fue aprehendido tras amenazar de muerte a su propia madre y generar disturbios en el domicilio familiar.

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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Coronel Bogado, donde el individuo —identificado como Domingo Alberto Romano, de 30 años, alias “Mambo”— se encontraba alterado y, según fuentes policiales, exigía dinero a su progenitora para la compra de sustancias.

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Ante la negativa de la mujer, el sujeto reaccionó de manera violenta, profiriendo amenazas de muerte e intentando agredirla, lo que motivó el inmediato requerimiento policial.

Al arribar al lugar, el personal de la Unidad Táctica Motorizada de la División Prevención de la Departamental 6, constató que el hombre se encontraba en el interior del inmueble, desde donde continuaba con insultos y amenazas tanto hacia su madre como hacia los efectivos intervinientes.

En ese contexto, la situación se tornó aún más delicada cuando el individuo portaba un destornillador, con el cual se autolesionaba en la zona del tórax, generando un escenario de riesgo.

Tras consulta con el fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, y con autorización de la propietaria del inmueble, los efectivos ingresaron al domicilio, logrando reducir y aprehender al sujeto, procediendo además al secuestro del elemento utilizado.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al Centro Integral de Salud, donde fue asistido por lesiones en el tórax, sin que se registraran complicaciones de gravedad, para luego ser derivado a sede policial.

El hecho generó preocupación en el entorno vecinal, no solo por la violencia ejercida contra un familiar directo, sino también por el nivel de agresividad evidenciado en cada hecho delictivo en el que es protagonista.