Se filtró quién reemplazaría a Mavinga en Gran Hermano 2026

Tras la renuncia de la participante congoleña, el ingreso de un nuevo concursante desató polémica y rumores en redes.

Hoy 18:46

El mundo de Gran Hermano 2026 (Telefe) no para de sorprender. Tras la inesperada salida de Jenny Mavinga, que decidió abandonar la casa por voluntad propia, el reality quedó revolucionado y las redes sociales explotaron con especulaciones sobre quién ocuparía su lugar.

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El conductor Santiago del Moro encendió la expectativa al anunciar que se viene un ingreso que “no estaba en ningún cálculo”. “La puerta se abre para alguien que no viene a participar… viene por todo”, lanzó en sus redes, y la frase desató una ola de teorías y debates entre los fanáticos.

En medio de la incertidumbre, el periodista Nacho Rodríguez tiró una bomba en su cuenta de X (ex Twitter): la persona que entraría el lunes a la casa sería nada menos que Constanza Capelli, la ganadora de Gran Hermano Chile.

“Del Moro se hace el misterioso y parece que la que entra el lunes a la casa de #GranArmado es Cony Capelli, la ganadora de #GranHermano versión Chile…. De nada”, escribió Rodríguez, y el comentario no tardó en viralizarse.

La posibilidad de que la chilena se sume al reality argentino generó un revuelo inmediato. Muchos seguidores celebraron la chance de ver a la campeona cara a cara con Pincoya, otra finalista de la edición trasandina que ya está en la casa. El cruce promete ser explosivo y muchos ya sueñan con una rivalidad histórica.

Sin embargo, no todo es entusiasmo y hay polémica. Algunos usuarios recordaron que, según el reglamento del juego, una persona que ya ganó el reality no podría volver a participar. Por eso, aunque la versión de Nacho Rodríguez encendió las redes, todavía no hay confirmación oficial y el misterio sigue abierto.

En paralelo, se barajó el posible regreso de Carmiña Masi, pero la propia periodista paraguaya salió a desmentirlo y dejó en claro que no volverá a la competencia tras su expulsión. Asimismo, durante la última semana, también circuló el nombre de Graciela Alfano como una posible nueva jugadora.

Mientras tanto, la expectativa crece minuto a minuto. El anuncio de un ingreso “sorpresa” y la posibilidad de ver a figuras internacionales en la casa mantienen a los fanáticos pegados a la pantalla y a las redes sociales, donde cada pista se analiza al detalle.