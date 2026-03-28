Violento asalto a una mujer en Av. Colón y Andes: la ahorcaron y golpearon para robarle

Una mujer fue atacada por motochorros y vecinos relataron otros hechos recientes en el barrio, lo que genera preocupación por la falta de seguridad.
Una situación de violencia se registró en las últimas horas en la intersección de Av. Colón y Andes, donde una mujer fue atacada por delincuentes que se movilizaban en moto.
Según el relato de testigos, los agresores la ahorcaron y golpearon para robarle el celular, tras lo cual uno de ellos escapó corriendo mientras su cómplice lo esperaba en una motocicleta en la zona de Av. Colón y Maipú.
Ante el hecho, varios vecinos salieron a perseguir a los delincuentes. En medio de la huida, uno de los sospechosos cayó de la moto y, al verse rodeado, amenazó con disparar.
Este episodio se suma a otros hechos recientes denunciados por vecinos del barrio. Durante la noche anterior, en inmediaciones del barrio Centenario, un hombre intentó arrebatarle una bolsa de super a otro vecino. La víctima logró resistirse gracias a un forcejeo, mientras que dos mujeres que transitaban por el lugar intervinieron golpeando al delincuente con sus carteras, logrando que desistiera y se diera a la fuga.
Sin embargo, el mismo sujeto continuó su recorrido delictivo. Según indicaron, escapó por Rivadavia y, al llegar a Moreno, sustrajo bolsas de carbón de un camión. El propietario del vehículo advirtió la situación, lo persiguió y logró recuperar los elementos, aunque el delincuente se retiró del lugar riéndose.