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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAR 2026 | 0º
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Policiales

Violento asalto a una mujer en Av. Colón y Andes: la ahorcaron y golpearon para robarle

Una mujer fue atacada por motochorros y vecinos relataron otros hechos recientes en el barrio, lo que genera preocupación por la falta de seguridad.

Hoy 20:48
Robo

Una situación de violencia se registró en las últimas horas en la intersección de Av. Colón y Andes, donde una mujer fue atacada por delincuentes que se movilizaban en moto. 

Según el relato de testigos, los agresores la ahorcaron y golpearon para robarle el celular, tras lo cual uno de ellos escapó corriendo mientras su cómplice lo esperaba en una motocicleta en la zona de Av. Colón y Maipú.

Ante el hecho, varios vecinos salieron a perseguir a los delincuentes. En medio de la huida, uno de los sospechosos cayó de la moto y, al verse rodeado, amenazó con disparar.

Este episodio se suma a otros hechos recientes denunciados por vecinos del barrio. Durante la noche anterior, en inmediaciones del barrio Centenario, un hombre intentó arrebatarle una bolsa de super a otro vecino. La víctima logró resistirse gracias a un forcejeo, mientras que dos mujeres que transitaban por el lugar intervinieron golpeando al delincuente con sus carteras, logrando que desistiera y se diera a la fuga.

Sin embargo, el mismo sujeto continuó su recorrido delictivo. Según indicaron, escapó por Rivadavia y, al llegar a Moreno, sustrajo bolsas de carbón de un camión. El propietario del vehículo advirtió la situación, lo persiguió y logró recuperar los elementos, aunque el delincuente se retiró del lugar riéndose.

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