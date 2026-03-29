Tras el GP de Japón, cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

El piloto argentino no tuvo suerte en Suzuka y no puedo sumar para Alpine. Si lo hizo Pierre Gasly, que terminó séptimo.

Hoy 04:13

Este domingo, Mercedes volvió a dominar y Andrea Kimi Antonelli se quedó con el triunfo en el GP de Japón. De esta manera, el italiano es el nuevo líder del Mundial de Pilotos. El joven de 19 años tuvo suerte con un safety car que le permitió recuperar la punta tras una largada mala en Suzuka. El que no corrió con la misma suerte fue Franco Colapinto, que ya había parado en el momento que Ollie Bearman se pegó contra el muro. El piloto argentino tendrá revancha dentro de poco más de un mes.

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

La próxima parada en la temporada 2026 de la F1 es en Estados Unidos. Más específicamente en Miami, donde se va a disputar el GP del 1° al 3 de mayo.

¿Cómo sigue el calendario de la F1?

Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo

Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo

Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio

Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio

Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio

Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio

Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio

Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

¿Cuáles son las carreras Sprint que quedan en la temporada?