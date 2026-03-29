Atraparon a “Firulay” robando hierros desde una obra en constucción

El procedimiento se concretó este domingo por la mañana en Las Termas de Río Hondo. El sospechoso fue aprehendido por orden de la Fiscalía.

Hoy 12:50

Un nuevo hecho delictivo fue esclarecido en las primeras horas de este domingo, cerca de las 8, cuando personal de la U.T.M. División Prevención intervino tras una alerta emitida por la Central de Comunicaciones.

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De acuerdo con el parte policial, los efectivos fueron comisionados hacia la intersección de calles Los Andes e Yrigoyen, donde personal de Criminalística ya había demorado a un individuo en el marco de un hecho ilícito.

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Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el sospechoso había sido observado previamente en actitud sospechosa. Según indicaron, el sujeto salía desde una propiedad en construcción transportando al hombro un atado de hierro de aproximadamente 1,50 metros, elementos de dudosa procedencia.

Inmediatamente se procedió a su identificación, tratándose de Ángel Miguel Medina, alias “Firulay”, de 46 años de edad, domiciliado en el barrio 25 de Mayo, en el departamento Río Hondo.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las tareas de rigor correspondientes, mientras que el fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, dispuso la aprehensión del acusado y el secuestro de los elementos recuperados.

Posteriormente, Medina fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 50 y luego derivado al CIS Termas, donde fue examinado por el médico Dr. Carlos Vittar.

La investigación continúa para determinar la procedencia de los materiales y si el aprehendido estaría vinculado a otros hechos similares en la zona.