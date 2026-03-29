Tragedia en el interior santiagueño: un hombre murió tras volcar con su camioneta

El fatal siniestro ocurrió durante la madrugada en un camino vecinal cercano a la Ruta Nacional 16. La víctima tenía 55 años y era oriunda de Pampa de los Guanacos.

Hoy 13:07

Un trágico accidente de tránsito enluta al interior de la provincia de Santiago del Estero, donde un hombre perdió la vida tras protagonizar un violento vuelco en un camino de tierra.

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El hecho se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada en el sector conocido como “Picada Siete”, ubicado a aproximadamente un kilómetro de la Ruta Nacional 16 y a unos 12 kilómetros de Los Pirpintos.

La víctima fue identificada como Carlos Daniel Cubillas, de 55 años, domiciliado en Pampa de los Guanacos. El hombre se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux de color blanco cuando, por causas que aún son materia de investigación, habría perdido el control del vehículo sobre el terraplén, provocando un violento vuelco.

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Tras el alerta, personal de la Comisaría Comunitaria N° 43 acudió de inmediato al lugar junto a profesionales de la salud del hospital de Los Pirpintos. Al arribar, el médico constató que Cubillas ya se encontraba sin vida, producto de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

Ante la dramática escena, tomó intervención el fiscal de turno, Gabriel Gómez, quien dispuso el secuestro del rodado y la intervención de la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes, incluyendo tareas de planimetría y registro fotográfico en el lugar.

Asimismo, se ordenó el traslado del cuerpo hacia el hospital de Monte Quemado, donde se continuarán las diligencias de rigor.

Las autoridades trabajan para establecer con precisión las causas que desencadenaron el fatal vuelco.