Por qué la suplencia de Paredes ante Mauritania es un problema para Boca

El capitán Xeneize no tuvo minutos en el primer amistoso de la Selección Argentina en la fecha FIFA y se viene Zambia.

Hoy 13:56

La participación de Leandro Paredes en la Selección Argentina genera preocupación en Boca Juniors, ya que el mediocampista podría sumar una importante cantidad de minutos en el amistoso del martes frente a Zambia, a pocos días de un compromiso clave para el equipo de Claudio Úbeda.

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El volante no tuvo participación en la victoria 2 a 1 ante Mauritania en La Bombonera, donde Lionel Scaloni optó por un mediocampo integrado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás Paz, mientras que en el complemento ingresaron Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios.

Podría ser titular ante Zambia

Paredes, al igual que Nicolás Otamendi, observó todo el partido desde el banco, aunque sí fue titular en el amistoso interno ante la Sub 20 disputado en el predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico evaluó a los jugadores con menos rodaje.

Por este motivo, todo indica que el mediocampista podría ser titular o al menos sumar muchos minutos ante Zambia, algo que no cae bien en Boca, teniendo en cuenta la cercanía con el partido frente a Talleres, que se jugará el jueves 2 de abril a las 20.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Un regreso ajustado y el riesgo de las amarillas

El capitán xeneize quedará liberado recién el 31 por la noche y se reincorporará al plantel el miércoles, prácticamente en la previa del viaje a Córdoba, lo que genera dudas sobre su estado físico y su disponibilidad.

Además, Paredes acumula cuatro tarjetas amarillas, por lo que una nueva amonestación ante Talleres lo dejaría afuera del clásico frente a Independiente en La Bombonera.

Ese escenario también se conecta con el calendario inmediato, ya que el fin de semana siguiente Boca deberá disputar el Superclásico frente a River Plate, lo que obliga al mediocampista a administrar su situación disciplinaria.

Confirmado para el debut en la Libertadores

Más allá de estas dudas, lo que sí está confirmado es que Paredes estará presente en el debut de Boca en la Copa Libertadores, que será el 7 de abril en Santiago de Chile frente a Universidad de Chile, desde las 21.00 en el Claro Arena.

Con este panorama, el cuerpo técnico deberá evaluar cómo administrar los minutos del campeón del mundo, una pieza clave en el mediocampo xeneize en un tramo exigente de la temporada.