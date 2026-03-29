Madrugada peligrosa en Añatuya: dos derrapes dejaron motociclistas hospitalizados

Los siniestros ocurrieron con minutos de diferencia y tuvieron como factores comunes el alcohol y la pérdida de control. Ambos heridos fueron trasladados de urgencia.

Hoy 15:11

En cuestión de minutos, la ciudad fue escenario de dos derrapes que terminaron con motociclistas hospitalizados. El exceso de alcohol y la pérdida de control de los rodados aparecen como denominadores comunes en una madrugada que pudo haber terminado en tragedia.

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El primer episodio se registró en las primeras horas del día, luego de que la sala de monitoreo alertara sobre un siniestro vial. Una mujer, identificada con el apellido Florentín, protagonizó un fuerte accidente mientras circulaba de oeste a este.

De acuerdo a su propio testimonio ante efectivos policiales, perdió el control de la motocicleta e impactó violentamente contra el cordón cuneta, lo que provocó que saliera despedida y quedara tendida sobre el asfalto.

La gravedad del cuadro se confirmó a las 01:25 en el hospital local. Según el informe médico del doctor Emanuel Godoy, la conductora presentaba aliento etílico y habría sufrido una posible fisura en la clavícula izquierda, además de diversas escoriaciones.

Casi en simultáneo, un segundo siniestro volvió a interrumpir la tranquilidad de la ciudad. En la intersección de avenida 9 de Julio y Avellaneda, un hombre perdió el control de su motocicleta y cayó pesadamente sobre el pavimento.

Testigos señalaron que el conductor no logró maniobrar a tiempo, quedando tendido con múltiples golpes que requirieron asistencia inmediata.

En ambos casos, el rápido accionar de los servicios de emergencia resultó fundamental: se brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente se realizó el traslado urgente de los heridos al Hospital Zonal.

Por su parte, personal policial llevó adelante tareas de peritaje y ordenamiento del tránsito en las zonas afectadas, mientras se investigan las circunstancias de ambos hechos.