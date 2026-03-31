Inseguridad en barrio privado de La Banda: vecinos denuncian nuevos robos en Eco Pueblo Solares

Se registró un nuevo hecho de inseguridad y los vecinos piden soluciones concretas.

Hoy 18:42

La preocupación crece entre los residentes del barrio privado Eco Pueblo Solares, en La Banda, tras registrarse un nuevo hecho de inseguridad que vuelve a poner en jaque al sistema de vigilancia del predio. Se trata del segundo episodio delictivo denunciado en los últimos meses, lo que encendió la alarma entre las familias que viven en el lugar.

De acuerdo con la información brindada por vecinos, durante el fin de semana del 14 de marzo de 2026, delincuentes lograron ingresar nuevamente al complejo y perpetraron robos en al menos dos viviendas. Los autores del hecho habrían burlado los controles de seguridad existentes, lo que generó fuertes cuestionamientos hacia las medidas preventivas del barrio.

Este nuevo episodio se suma a otros hechos ocurridos en un lapso menor a cinco meses, situación que incrementa el malestar y la sensación de vulnerabilidad entre los habitantes del lugar, quienes reclaman respuestas concretas y mayores garantías de seguridad.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 12 del barrio Mishky Mayu, en la ciudad de La Banda, y tomó intervención la fiscal Dra. María Teresa Montes, quien se encuentra a cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.