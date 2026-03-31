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La Municipalidad de La Banda invita a participar del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Este acto busca mantener viva la memoria colectiva, reafirmar el reconocimiento y el respeto hacia los excombatientes y honrar a quienes dieron su vida por la patria.

Hoy 18:47

La Municipalidad de La Banda, invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha significativa para rendir homenaje a quienes defendieron la Soberanía Nacional.

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La jornada se desarrollará con el siguiente cronograma: a las 9:45 horas se realizará el izamiento de la Bandera Argentina en la Plaza Manuel Belgrano, mientras que a las 10:30 horas tendrá lugar el acto central en la explanada de la estación de trenes, sobre Avenida Besares, donde se encuentra el monolito en homenaje a los Veteranos y Caídos.

Este acto busca mantener viva la memoria colectiva, reafirmar el reconocimiento y el respeto hacia los excombatientes y honrar a quienes dieron su vida por la patria, fortaleciendo el compromiso con los valores de soberanía, identidad y unidad nacional.

Desde el municipio se convoca a instituciones, organizaciones y vecinos en general a sumarse a este importante homenaje, acompañando con respeto y compromiso una fecha que forma parte de la historia y la identidad del pueblo argentino.

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