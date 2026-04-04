“Bicipolicía” fue demorado durante un procedimiento por una fiesta clandestina

Se trata de un agente de 22 años. Habría interferido en el procedimiento, cuestionando la actuación de sus pares y solicitando datos personales de los efectivos que habían llegado a una fiesta clandestina en el barrio Los Flores.
En la mañana del viernes, personal policial intervino en el barrio Los Flores, sector de las 450 Viviendas, jurisdicción de la Subcomisaría La Costa, a raíz de una fiesta clandestina con gran concurrencia de personas.
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En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 28 años que manifestó haber alquilado la vivienda donde se desarrollaba el evento.
Mientras se llevaba a cabo el despeje del lugar, un grupo de motociclistas desobedeció las indicaciones del personal policial para retirarse.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificarlos, constatando que uno de ellos era un agente policial de 22 años, perteneciente a la Unidad Ciclista de la Zona Centro de Santiago.
De acuerdo con el reporte, el funcionario se encontraba a bordo de una motocicleta sin dominio colocado, sin casco protector y con irregularidades visibles en el rodado.
Además, presentaría signos de haber ingerido alcohol. En ese contexto, el agente habría interferido en el procedimiento, cuestionando la actuación de sus pares y solicitando datos personales de los efectivos.
Frente a lo ocurrido, y tras consulta con la superioridad de Jefatura, se dispuso de manera preventiva el traslado del efectivo hacia la base de la Subcomisaría La Costa.