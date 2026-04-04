“Bicipolicía” fue demorado durante un procedimiento por una fiesta clandestina

Se trata de un agente de 22 años. Habría interferido en el procedimiento, cuestionando la actuación de sus pares y solicitando datos personales de los efectivos que habían llegado a una fiesta clandestina en el barrio Los Flores.

04/04/2026

En la mañana del viernes, personal policial intervino en el barrio Los Flores, sector de las 450 Viviendas, jurisdicción de la Subcomisaría La Costa, a raíz de una fiesta clandestina con gran concurrencia de personas.

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En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 28 años que manifestó haber alquilado la vivienda donde se desarrollaba el evento.

Mientras se llevaba a cabo el despeje del lugar, un grupo de motociclistas desobedeció las indicaciones del personal policial para retirarse.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificarlos, constatando que uno de ellos era un agente policial de 22 años, perteneciente a la Unidad Ciclista de la Zona Centro de Santiago.

De acuerdo con el reporte, el funcionario se encontraba a bordo de una motocicleta sin dominio colocado, sin casco protector y con irregularidades visibles en el rodado.

Además, presentaría signos de haber ingerido alcohol. En ese contexto, el agente habría interferido en el procedimiento, cuestionando la actuación de sus pares y solicitando datos personales de los efectivos.



Frente a lo ocurrido, y tras consulta con la superioridad de Jefatura, se dispuso de manera preventiva el traslado del efectivo hacia la base de la Subcomisaría La Costa.