Le hará juicio a su expareja luego de que la justicia desechara una denuncia por el presunto abuso de su propia hija

Un hombre lleva a juicio a su ex pareja, luego de que la justicia desestimara una denuncia de abuso sexual contra su propia hija. Se trata de Eduardo Otero, quien fue acusado en 2022, en medio de una disputa por el régimen de cuidado de la niña. La causa no prosperó y ahora avanza el proceso contra quienes impulsaron la acusación.
Según los dichos del imputado, la presentación judicial fue realizada por la madre de la niña junto a dos testigos y una abogada. El hombre aseguró que la denuncia penal por abuso hacia la nena tenía por objetivo “obstruir el vínculo”.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Alejandra Raigal, quien desestimó el caso, decisión que luego fue ratificada por instancias superiores.
El expediente avanzó luego de que Otero se presentara como querellante, lo que derivó en la elevación a juicio de cuatro personas, entre ellas la madre de la menor y dos testigos. La medida fue dispuesta por el camarista Gustavo Salvador y ya quedó firme, por lo que el proceso oral se realizará en los próximos meses.
Otero asegura que hace tres años y medio que no ve a su hija y no sabe por qué. Y denunció que la menor habría sido manipulada para rechazar el contacto. En ese sentido, pidió por una resolución que permita restablecer el vínculo.